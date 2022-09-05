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華盛頓州小飛機墜毀1死9失蹤 海岸防衛隊持續搜救

2022/9/5 15:52
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國海岸防衛隊指出，1架小型飛機今天在華盛頓州海岸墜毀，造成1人喪生，搜救人員正在搜尋失蹤的另外9人。

法新社報導，海岸防衛隊指出，於當地時間今天下午約3時11分接獲通報後，派出直升機和船艇對相關區域展開搜尋。當地搜救人員也赴現場救援。

海岸防衛隊在聲明中指出：「隊員在現場發現1名死者，另有9人仍然下落不明，已經劃定安全區域以利搜救作業。」墜機原因當下無法確定。

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這架小飛機原定飛往西雅圖附近的倫頓市立機場（Renton Municipal Airport），飛行至太平洋普傑海峽（Puget Sound）上方時失事墜毀。

航班追蹤應用程式Flightradar24表示正密切注意這起墜機事件，並稱於當地時間今天下午3時8分在相關區域追蹤到一架機齡55年的德哈維蘭DHC-3水獺型（de Havilland Canada DHC-3 Otter）單引擎螺旋槳飛機的最後訊號，飛機當時飛行高度為30.5公尺。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1110905

Flightradar24
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