更多編輯台推薦新聞：
熱穹頂籠罩美西 加州北部高溫43度
國際

熱穹頂籠罩美西 加州北部高溫43度

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛
國際

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局
國際

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局

軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風
生活

軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/287
首頁 / 國際

烏克蘭戰火6個多月 英：俄尚未達成任何戰略目標

2022/9/6 11:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦5日綜合外電）俄烏戰爭延燒至今超過6個月，英國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭以來，「尚未達成任何戰略目標」。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，華勒斯表示，俄羅斯在戰爭中「持續喪失關鍵性裝備及人員」，而這些損失將對莫斯科未來的戰力造成長遠影響。

華勒斯在一份提供給下議院議員的聲明中提到：「估計至今已有超過2萬5000名俄羅斯士兵喪命，如果將被殺、受傷、俘虜以及數萬名逃兵加總起來，各類型人力損失已經超過8萬人。」

華勒斯指控俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將能源「武器化」，呼籲國會議員應該將這件事傳達給他們的選民。

華勒斯說：「在我看來，這件事非常重要，我們想告訴選民的是，我們全體目前面臨的難熬時刻，實際上是由俄羅斯極權主義與政體所驅動，他們不但蓄意傷害我們，更試圖試探我們是否願意為了能源成本而犧牲我們的價值觀」，他並呼籲歐洲各國這個冬天團結一致。

他說：「如果我們不團結，我們不立刻解決這個問題，這些威脅不會平白無故消失。雖然很可悲，但我們不該忘記，這是我們拓展能源多元性的機會，長遠看來，這對每個人而言都會更好。」（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1110906

華勒斯
澳洲軍官首度獲准在英國核動力潛艦上受訓 英首相之爭 國防大臣華勒斯力挺特拉斯
蒲亭
義極右政治領袖稱制裁俄毫無作用 引發論戰 土耳其總統艾爾段：願居中協調烏克蘭核電廠僵局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄副總理：對俄油價設上限 將造成全球市場不確定性