無視烏克蘭呼籲 拜登拒列俄羅斯為恐怖主義資助國

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統拜登政府今天表示，將俄羅斯列為「恐怖主義資助國」將適得其反。烏克蘭和議員呼籲採取這項影響深遠的行動，卻遭到拜登拒絕。

法新社報導，過去數月美國高階官員對此問題都未做出肯定回應，但昨天拜登被記者問到是否會將俄羅斯列為恐怖主義資助國時，簡單回說「不會」。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天被問到拜登政府是否已有決定時表示，列為恐怖主義資助國「並非追究俄羅斯責任最有效或最有力的方式」。

尚皮耶說，將俄羅斯列為恐怖主義資助國，將阻礙向飽受戰爭蹂躪的烏克蘭部分地區提供援助，或阻礙援助團體和企業參加聯合國和土耳其居中安排的協議，以將各界迫切需要的烏國糧食從封鎖港口運出。

尚皮耶告訴記者，這種做法「也將削弱我們前所未有的、對蒲亭究責非常有效的多邊（聯盟），也可能破壞我們（在談判中）支持烏克蘭的能力」。

若被世上最大經濟體美國貼上「恐怖主義資助國」標籤，將產生廣泛影響，因為許多企業和銀行不願冒著遭美國檢察官採取法律行動的風險。

發生一連串造成平民死亡的攻擊事件、特別是6月烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）購物中心至少18死攻擊案後，烏克蘭總統澤倫斯基一直呼籲西方正式將俄羅斯列為恐怖主義國家。

在被詢及拜登的決定時，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，現在未將俄羅斯列入，「並不意味永遠不會」。

「我們感謝美國持續為烏克蘭所做的一切，但在這個特定問題上，我們不會退縮，將繼續堅持立場，因為這確實是正確的決定。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110907