棄美元 俄天然氣出口中國改人民幣盧布結算

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（中央社台北7日電）俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）6日表示，俄國對中國的天然氣出口將改用人民幣和盧布結算。分析指出，此舉有意對抗對俄羅斯實施制裁的美歐。

俄羅斯衛星通訊社當天引述俄羅斯天然氣工業公司的消息報導，俄氣與中國石油天然氣集團有限公司簽署協議，對中國的天然氣出口結算改用兩個國家的本國貨幣，也就是盧布和人民幣。此前雙方被認為是按美元計價結算。

有分析指出，此舉意在對抗對進攻烏克蘭的俄羅斯實施制裁的美歐。

俄羅斯天然氣工業股份表示，「新結算機制對彼此都有好處」。作為美歐制裁的一環，俄羅斯的主力銀行被剔除國際結算系統。俄羅斯此前要求向歐洲供應天然氣的貨款結算採用盧布。

俄羅斯衛星通訊社引述俄方專家說，「這注定會促進對外結算從美元轉向人民幣，很多其他受制裁的公司將轉而使用人民幣相互結算。最有可能的是，化工、煤炭和石油行業的製造商將轉向人民幣結算」。

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報導並說，俄氣總裁米勒（Alexey Miller）與中石油董事長戴厚良舉行了會晤，討論兩家公司之間廣泛的合作領域，簽署了「東線」-「西伯利亞力量」天然氣管道的長期天然氣銷售合約補充協議。

據指出，「西伯利亞力量」天然氣管道於2019年底投產，開始對中國供應天然氣，2020年達41億立方公尺，第二年增加2.5倍，達104億立方公尺。隨著項目的進展，計劃每年增加交付量，直到2025年達380億立方公尺的設計年產能。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110907