遭川普執政4年耽誤 歐巴馬夫婦白宮官方肖像揭幕

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美國前總統歐巴馬（左）和蜜雪兒（右）的肖像7日由夫妻倆親自揭幕，將懸掛在白宮內歷任總統伉儷的肖像旁邊。（路透社）

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國前總統歐巴馬伉儷的白宮官方肖像揭幕儀式在繼任總統川普執政4年期間遭拒辦。現任總統拜登上任一年多後，終於在今天舉辦一場感性的儀式，被視為對美國民主的捍衛行動。

綜合法新社、路透社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐巴馬（Barack Obama）和蜜雪兒（Michelle Obama）的肖像由夫妻倆親自揭幕，將懸掛在白宮內歷任總統伉儷的肖像旁邊。

在藝術家馬克迪（Robert McCurdy）描繪下，美國史上第一位非裔總統歐巴馬身穿深色西裝，與白色背景呈強烈對比，他直視前方，雙手插在口袋裡，半邊臉有陰影。

畫家史普倫（Sharon Sprung）筆下的蜜雪兒一襲水藍色禮服，坐在紅色沙發上。

拜登於2009年到2017年擔任歐巴馬的副手，他在白宮東廳的揭幕儀式上說：「在我認識的人中，沒幾個比歐巴馬更具氣節、更正直、更勇敢。要為擔任美國總統做好準備，沒什麼比待在你身邊8年更好的了。」

歐巴馬則感謝拜登在兩人共同打造的基礎上繼續努力。歐巴馬說：「感謝你的正直，感謝你的勇氣，也許最要感謝的，是你對我們民主和美國人民的忠誠，這個國家比你剛上任時好太多了，為此，我們要深深感激你。」

蜜雪兒懷著對美國民主的敬意，話鋒明顯轉向政治領域，幾乎不加掩飾地批評川普。

她說，「這類傳統相當重要」，白宮的肖像傳統是總統交棒之際的火炬傳承，即使前後任政府互相反對。

蜜雪兒表示，「舉行就職典禮是為了確保權力和平交接」，話中帶刺地重提川普拒絕承認在2020年大選中輸給拜登，阻礙新政府的準備工作，也未邀請歐巴馬夫婦為他們的官方肖像揭幕。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110908