阿爾巴尼亞宣布斷交 伊朗使館人員離去前燒毀文件

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（中央社阿爾巴尼亞首都地拉那8日綜合外電報導）阿爾巴尼亞指控伊朗7月發動一樁網路攻擊，宣布與伊朗斷交，伊朗外交官和使館人員必須在24小時內離境。伊朗外交官員今天凌晨離開前，在使館燒毀大量文件。

阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）昨天罕見透過影片發表談話，稱他已下令伊朗外交官和使館人員關閉大使館，並於24小時內離境。

拉瑪表示，7月的網路攻擊「癱瘓公共服務、清除數位系統，還駭入國家紀錄、竊取政府內網電子通訊，並引發國內混亂不安」。

路透社接觸到的目擊者表示，他看到大使館內有一名男子，將文件扔進一個生鏽的桶子裡焚燒，火焰照亮了3層樓高使館的牆壁。

阿爾巴尼亞最親近的盟國美國也將這次網路攻擊歸咎於伊朗，並承諾「採取進一步行動，追究伊朗對威脅美國盟友安全的責任」。

伊朗則是強烈譴責阿爾巴尼亞切斷與其外交關係的決定，稱阿爾巴尼亞的理由是「毫無根據的指控」。

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伊朗與阿爾巴尼亞從2014年起關係緊張，當年阿爾巴尼亞收容大約3000名流亡反對派團體「伊朗人民聖戰者組織」（People's Mujahideen Organization of Iran, Mujahideen-e-Khalq）成員，這些人安頓在阿國主要港口杜拉索（Durres）附近一處營地。

在網路攻擊事件發生數日後，阿爾巴尼亞當地媒體報導稱，駭客公布了保存在阿爾巴尼亞政府電腦中，諸如社會安全碼、姓名、照片等反對派成員的個資。（譯者：李晉緯/核稿：戴雅真）1110908