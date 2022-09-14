更多編輯台推薦新聞：
繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人
娛樂

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
科技

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
產經

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

教宗習近平同時訪問哈薩克 梵蒂岡：無會面計畫

2022/9/14 10:24（9/14 10:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
教宗方濟各（左）與中國國家主席習近平分別於13日及14日抵達哈薩克訪問，梵蒂岡表示，目前沒有見面的計畫。圖為教宗與哈薩克總統托卡葉夫（右）進行會談。（圖取自twitter.com/AkordaPress）
教宗方濟各（左）與中國國家主席習近平分別於13日及14日抵達哈薩克訪問，梵蒂岡表示，目前沒有見面的計畫。圖為教宗與哈薩克總統托卡葉夫（右）進行會談。（圖取自twitter.com/AkordaPress）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）教宗方濟各與中國國家主席習近平分別於13日及14日抵達哈薩克訪問，外界關注兩人是否將會面；外電引述梵蒂岡表示，目前沒有見面的計畫。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）13日抵達中亞國家哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan），展開為期3天的訪問。與此同時，習近平將於今天至16日前往哈薩克訪問。

外界關注教宗與習近平是否將會面，對此，美聯社13日的報導說，梵蒂岡回覆查詢時表示，目前兩人未有會面計畫。

美聯社並引述哈薩克副外長瓦西連科（Roman Vassilenko）說，根據習近平的行程安排，相信難有時間與教宗會晤。

另據路透社，方濟各在搭機途中回答隨行記者是否會在努爾蘇丹見習近平時則回答：「我沒有關於那件事的任何消息。」但他也強調，「我向來準備好前往中國」。

中梵關係始終是外界關注焦點，外電報導，最近幾年教宗多次向中方試探可行的訪中契機，其中習近平於2019年訪問義大利時，教廷高層曾向義媒透露，日理萬機的教宗為安排「習方會」特別空出3天行程，但最後仍因中共顧慮黨內壓力而破局。

習近平這次出訪哈薩克是COVID-19疫情爆發近3年來的首次出國訪問。結束哈薩克行程後他將轉往烏茲別克的撒馬罕（Samarkand）。烏茲別克是本屆上海合作組織峰會的主辦國，上合組織峰會訂於15至16日舉行。

上合組織成員包含中國、印度、巴基斯坦、俄羅斯，以及哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克等中亞國家。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110914

延伸閱讀
習近平將赴中亞2年多來首度外訪 分析：重振中國外交實力中共20大前習近平訪中亞會蒲亭 對內權力穩固對外處境尷尬方濟各訪哈薩克 無緣見東正教領袖談俄烏衝突
習近平
港媒：王滬寧領導修改中共黨章克宮：蒲亭與習近平15日會面 談烏克蘭台灣議題
哈薩克
天主教媒體分析 教宗訪哈薩克會見習近平機會不高哈薩克總統擬提前大選 並將總統任期改為一任7年
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族