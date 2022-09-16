土耳其媒體：艾爾段希望會見敘利亞總統

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（中央社伊斯坦堡16日綜合外電報導）土耳其親政府的「自由日報」今天報導，土耳其總統艾爾段表示，如果敘利亞總統巴夏爾．阿塞德出席了在烏茲別克舉行的峰會，他原本希望能與阿塞德會面。

但他表示，巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）不會參加峰會。

在此之前，4名消息人士告訴路透社，土耳其情報局長近幾週在大馬士革與敘利亞情報首長多次舉行會議，這顯示俄羅斯致力鼓勵敘利亞戰爭的對立國家之間關係解凍。

「自由日報」（Hurriyet）專欄作家席爾維（Abdulkadir Selvi）指出，艾爾段（Tayyip Erdogan）在執政黨正義發展黨（AK Party）12日舉行的閉門會議上，發表有關阿塞德的相關談話。

根據席爾維的說法，艾爾段在會議上表示：「我希望阿塞德可以來烏茲別克，我會和他交談。但他無法前來。」

艾爾段說：「他與叛軍開戰是為了維持自己的權力，他選擇保護自己的權力。他想保護他控制的區域，但他無法保護大片區域。」（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110916