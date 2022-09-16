越南疫情升溫 15日增5死創4個月新高

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（中央社金邊16日專電）越南衛生部表示，越南的COVID-19新增病例、重症與死亡患者的數量呈現增加趨勢。越南近來每天平均新增近3000病例，15日還通報5起死亡病例，至少是4個月來染疫病亡人數最多的一天。

越南衛生部所屬媒體「健康與生活」（Suc khoe & Doi Song）今天報導，越南衛生部數據顯示，9月15日新增2963起確診病例，當天還有5人染疫死亡，這是近幾個月來單日染疫死亡人數最多的一天。

越南衛生部指出，單日新增的COVID-19（2019冠狀病毒及病）病例、送醫和重症患者的數量一直在增加，近期全國平均每天新增近3000例。疫苗仍是防疫的重要措施，但很多地方接種率低，且注射速度很慢。

自2020年1月疫情爆發以來，越南迄今共有1145萬999起確診病例，已康復病例為1044萬8813例。目前有超過95.9萬名患者在監測中，其中有184名重症患者正接受治療。

報導表示，越南的COVID-19染疫死亡人數為4萬3137人，占確診病例數的0.4%，在227個國家和地區中排名第24；以每百萬人的死亡率計算，排名134。

越南衛生部表示，雖然越南疫情基本得到控制，但最近新增病例、住院和重症患者的數量正在往上爬升，且許多地方出現BA.4、BA.5、BA2.74、BA2.12.1等Omicron變異株，傳染力比以往都還要高。（編輯：高照芬）1110916