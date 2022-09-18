塞內加爾總統任命前外交部長出任總理

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（中央社塞內加爾首都達卡17日綜合外電報導）在7月競爭激烈的國會大選之後，西非國家塞內加爾總統薩爾今天任命一名新總理。他於2019年廢除總理職位，去年又再度恢復這個職位。

法新社報導，薩爾（Macky Sall）發布總統命令，任命前外交部長阿馬杜巴（Amadou Ba）為國家的新總理。

阿馬杜巴曾在2013年至2019年間擔任薩爾政府財政部長，此後在2019年至2020年擔任外交部長。

薩爾昨天在全國演說中宣布，新總理將負責解決不斷飆漲的生活成本問題。

他強調，「降低生活成本，支持年輕人就業和創業，還有對抗洪災和昂貴租金，仍將是我的首要任務。」

薩爾先前承諾，將從7月31日國會大選的獲勝政黨中挑選一人出任總理。

結果他的執政聯盟以微弱優勢贏得國會選舉，僅有在部分反對黨議員的支持下，聯盟才能在國會保持絕對多數。

現年60歲的薩爾2012年當選總統，任期7年；2019年連任，任期5年。外界指責他想要打破兩屆的任期限制，於2024年再度參選。（譯者：施施）1110918