更多編輯台推薦新聞：
U18世界盃棒球林詔恩、邱鑫拿個人獎 下屆比賽台灣開打
運動

U18世界盃棒球林詔恩、邱鑫拿個人獎 下屆比賽台灣開打

台東6.8地震災情彙整 高寮大橋斷裂玉里樓房倒塌
生活

台東6.8地震災情彙整 高寮大橋斷裂玉里樓房倒塌

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

俄外交部重申已準備好談換囚 批美使館失職

2022/9/19 20:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯外交部今天表示，俄方已準備好與美國就換囚事宜進行談判，以釋放在俄遭到監禁的美國公民。該部也批評美國駐莫斯科大使館「未履行公務」，沒有保持溝通。

路透社報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，「我們多次告知，已準備好進行談判，以決定在俄羅斯被定罪美國公民以及在美俄羅斯公民的命運。」

俄羅斯此前曾示意，他們對換囚抱持開放態度，相關計畫可能包括美國海軍陸戰隊退役成員惠蘭（Paul Whelan）、美國女子職籃WNBA球星格林納（Brittney Griner），以及在美國遭判刑入獄的俄羅斯軍火商布特（Viktor Bout）。

格林納因持有和走私大麻，上月被判處9年監禁；惠蘭則因間諜罪遭判刑16年。

美國總統拜登16日在白宮會見惠蘭和格林納的家人。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）強調，政府致力「透過所有管道將格林納和惠蘭安全帶回家」。

克里姆林宮先前一再表示，華盛頓所謂的「擴音器外交」（megaphone diplomacy）無助換囚行動，並敦促進行閉門會談。（譯者：施施/核稿：楊明暐）1110919

格林納
羅德曼有意赴俄爭取女籃球星獲釋 傳白宮不同意 前NBA球星羅德曼稱獲准訪俄 營救女籃明星格林納
惠蘭
美國向俄羅斯提議換囚後 女籃球星格林納再出庭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族