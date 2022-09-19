俄外交部重申已準備好談換囚 批美使館失職

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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯外交部今天表示，俄方已準備好與美國就換囚事宜進行談判，以釋放在俄遭到監禁的美國公民。該部也批評美國駐莫斯科大使館「未履行公務」，沒有保持溝通。

路透社報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，「我們多次告知，已準備好進行談判，以決定在俄羅斯被定罪美國公民以及在美俄羅斯公民的命運。」

俄羅斯此前曾示意，他們對換囚抱持開放態度，相關計畫可能包括美國海軍陸戰隊退役成員惠蘭（Paul Whelan）、美國女子職籃WNBA球星格林納（Brittney Griner），以及在美國遭判刑入獄的俄羅斯軍火商布特（Viktor Bout）。

格林納因持有和走私大麻，上月被判處9年監禁；惠蘭則因間諜罪遭判刑16年。

美國總統拜登16日在白宮會見惠蘭和格林納的家人。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）強調，政府致力「透過所有管道將格林納和惠蘭安全帶回家」。

克里姆林宮先前一再表示，華盛頓所謂的「擴音器外交」（megaphone diplomacy）無助換囚行動，並敦促進行閉門會談。（譯者：施施/核稿：楊明暐）1110919