為年底新一波疫情預做準備 日本開打次世代疫苗

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本政府著眼今年底到2023年初可能發生新一波COVID-19疫情，從今天開始為首波符合資格對象接種次世代二價疫苗，並計劃在年底前讓有意願民眾全數完成接種。

日本今天開打的是能因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳統病毒株與Omicron亞型變異株BA.1的「二價疫苗」，被期待對日本目前流行中的BA.5也能提供保護力。

日本讀賣新聞報導，由於目前到貨的次世代二價疫苗數量有限，日本政府讓有高度重症風險的60歲以上高齡者，及18歲到59歲罹患慢性病民眾，作為第4劑疫苗的優先接種對象，之後預計從10月中旬起進一步擴大到12歲以上民眾，作為第3劑或第4劑疫苗接種。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府為今年底到2023年初可能發生新一波疫情預做準備，今天開始為首波符合資格對象施打次世代二價疫苗。

日本政府已採購一定數量次世代二價疫苗，目標是供已接種完兩劑傳統疫苗且年滿12歲的所有民眾施打。

今天優先開打的對象主要針對尚未接種第4劑的高齡者及醫療從業人員等，之後將基於各地方政府判斷依序擴大接種對象。

日本目前採購的次世代二價疫苗，分別來自美國藥廠輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）所製造。

厚生勞動省希望讓有意願接種次世代疫苗的民眾，能在年底前全數完成接種，所以接下來有可能把兩劑疫苗接種間隔時間，從現行的至少5個月進一步縮短。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1110920