馬克宏會伊朗總統萊希 將促接受條件恢復核子協議

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（中央社紐約聯合國總部20日綜合外電報導）法國總統府宣布，總統馬克宏今天將與伊朗總統萊希會面。巴黎也呼籲德黑蘭，針對恢復2015年核子協議的問題，伊朗不可能取得更有利條件。

法新社報導，法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）表示，馬克宏（Emmanuel Macron）今天將在紐約召開的聯合國大會場邊會見萊希（Ebrahim Raisi），並於明天會晤美國總統拜登。

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）昨天稍早告訴記者，「我們將看看本週會發生什麼狀況，機會之窗似乎將再次關閉。我們一再強調…對伊朗來說，沒有更好的提議了，但這仍取決於他們。」

萊希接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）節目「60分鐘」（60 Minutes）採訪時說，他對達成「好」協議抱持開放態度，但他要求拜登保證美國未來的領導人不會再次退出協議。華府則認為，他們不可能做出這項承諾。

伊朗2015年與美國、俄羅斯、中國、法國、英國、德國等各方達成核子協議，但華府於2018年、時任總統川普任內悍然片面退出，重新對伊朗祭出制裁，德黑蘭則以逐步縮減履行核協議承諾進行反制，導致協議瀕臨瓦解。

拜登政府認為，該協議仍是限制伊朗核計畫的最佳方式，但對德黑蘭會同意作出妥協的可能性感到越來越悲觀。

另一方面，科隆納說她昨天在紐約會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），敦促對方允許在烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠周圍建立安全區。

科隆納還計劃與中國、印度和澳洲外長會面。澳洲因去年突然取消巨額潛艦交易，與法國的關係陷入極度緊張。

馬克宏也將與英國新任首相特拉斯（Liz Truss）、遭洪災蹂躪的巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）和飽受危機困擾的黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）等領導人會面。（譯者：施施/核稿：何宏儒）1110920