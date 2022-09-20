印度再傳16歲賤民少女 遭性侵縱火身亡

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（中央社勒克瑙20日綜合外電報導）印度北方省出身印度教種姓制度最低層賤民階級的16歲少女疑遭兩男輪流性侵後縱火焚燒。警方指出，女孩送醫後昨天死亡。不到一週前，一對姐妹疑遭6男性侵殺害，掛屍樹上。

在印度，針對女性的犯罪率很高，以賤民（Dalit）階級為對象的性暴力案件也高得不成比例。

這名16歲少女死亡不到一週之前，才有一對年齡為17歲和15歲的姐妹疑似遭到6名男子性侵後殺害，掛屍在樹上。

兩起事件都發生在貧窮落後、約有2億3000萬人口的印度人口第一大省北方省（Uttar Pradesh），類似的犯罪事件在當地時有所聞。

上述最新案例中，來自農村地區的被害女孩疑似於本月稍早遭到兩名男子侵犯後，又被他們縱火焚燒。

女孩被送到省會勒克瑙（Lucknow）的醫院治療，於昨天不治。

當地警長普拉布（Dinesh Kumar Prabhu）告訴法新社：「我們接獲報案後，在兩小時內逮捕嫌疑人，並向被害家屬保證，會依法對犯罪者採取後續行動。」

普拉布表示，已在被害人住家周遭部署警力，「以防任何意外事件」。

為了阻止被害人作證，在過去案例中，曾有低種姓家庭遭到威脅或攻擊。

社運人士指出，警方通常未能嚴肅看待遭邊緣化群體所提指控，這些弱勢者也缺乏法律上的代理人。

北方省當局去年處理一宗高種姓男子姦殺賤民被害人案件時，在驗屍之前就火速將遺體火化，引發眾怒。

官方數據顯示，印度去年通報近3萬2000起強暴案，然而，據信有更多案件沒有報案。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1110920