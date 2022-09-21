聯大總辯論 馬紹爾總統籲美妥善處理核試汙染場址

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影片來源：United Nations

（中央社紐約聯合國總部20日綜合外電報導）馬紹爾群島總統柯布亞今天說，針對馬紹爾與美國在達成經濟與維安協定上取得進展，他對此表達歡迎。但他也說，美國應妥善處理在馬紹爾的核試汙染場址，這至關重要。

柯布亞（David Kabua）在美國紐約進行的聯合國大會（United Nations General Assembly）發表前述言論，同時為氣候變遷所帶來的問題，尋求更多的協助及行動。這個問題對於地勢低窪的太平洋島國馬紹爾群島（Marshall Islands）而言，尤其嚴重。

馬紹爾群島與美國間的20年資助協議「自由聯合協定」（Compact of Free Association, COFA）明年底到期。人口僅6萬的馬紹爾群島雖然是一個主權國家，卻有約40%國家預算仰賴美國。

作為回饋，美國能夠在馬紹爾群島建設一系列戰略關鍵軍事設施，包括飛彈靶場與海軍設施等。

由於美國曾在馬紹爾群島進行數十次核武測試，導致當地數處環礁的輻射值極高，持續讓許多島民出現健康問題。

美國與密克羅尼西亞、帛琉也簽署類似協定。華府認為，藉由自由聯合協定擴大對太平洋島國的資助，能抗衡中國在這片區域拓展外交影響力。

美國和馬紹爾間的「自由聯合協定」將於2023年到期，與帛琉的協定則將在2024年到期，目前正在重新談判的階段。專家及前美國官員警告，若談判失敗，各國可能會尋求美國在地緣戰略上的競爭對手中國的支持。

柯布亞說：「雖然我們和美國有共同的目標及堅定的夥伴關係，但我們也面臨發展上嚴峻的挑戰，並有基本的需求。」

他說：「我們十分歡迎與美國之間，針對重簽自由聯合協定，和與此相關的信託基金在近期取得的進展。」

然而，他也說：「至關重要的是，要對（美國）核試汙染場址問題及當前輻射影響檢測挑戰有更好的因應，用該有的緊迫性和承諾應對氣候變遷，以及我們作為平等夥伴的聲音必須獲得重視。」

柯布亞表示，美國強調正與太平洋島國重新接觸，「我們所有人必須確保（美國）說到做到，這至關重要」。

美國1946至1958年間在馬紹爾進行67次核武測試，迄今仍影響當地民眾健康和環境，那些測試包括1954年在比基尼環礁（Bikini Atoll）引爆的「喝彩城堡」（Castle Bravo），那是美國有史以來引爆的最大核裝置。

聯合國大會期間，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將於22日召開場邊會議，在面對中國競爭的情況下，對太平洋島國地區的援助做出更好的協調。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110921