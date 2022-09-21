UN全球基金目標募近6千億 助抗愛滋肺結核與虐疾

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（中央社紐約20日綜合外電報導）聯合國「全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會」（簡稱全球基金會）預定明天在紐約舉行募捐會議，將由美國總統拜登主持，目標要籌資至少180億美元（約新台幣5703億元）。

法新社報導，這是全球基金會（The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria ）有史以來所設最高的「增資補充」（replenishment）目標，並且是該基金會在Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及烏克蘭戰爭引發糧食與能源危機之後、捐助與受援兩方都面臨愈來愈大經濟壓力的情況下進行募款。

不過，基金會發言人范尼（Francoise Vanni ）告訴法新社，她對最近接到的各國承諾感到鼓舞，包括來自德國的13億歐元，之前還有美國的60億美元和日本的10.8億美元承諾，這些已讓基金會達成「大約一半」的目標。

這筆數額比全球基金會2019年的籌款還增加了30%，當年募款活動是由法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 主持，共籌集了創紀錄的140億美元，那是全球基金會第6次也是最近一次的增資。

全球基金成立於2002年，集合了政府、多邊機構、雙邊合作夥伴、民間社會團體和民營部門，共同應對這3種致命疾病，通常每3年舉辦一次募款。

范尼說，她希望捐助者能著眼於全球基金會的成功紀錄。基金會於上週宣布，過去20年已協助挽救了5000萬人的性命。（譯者：紀錦玲/核稿：楊明暐）1110921