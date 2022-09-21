敘利亞監獄恐怖鹽室 倖存囚犯憶腳踩脫水遺體

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（中央社土耳其加濟安泰普20日綜合外電報導）當敘利亞獄卒將阿布鐸（Abdo）丟進一個昏暗的房間裡時，他意外發現自己站在深及腳踝的鹽堆裡，更可怕的是，這間鹽室裡還有另外幾具已脫水的枯槁遺體。

在2017年冬季的這一天，這名嚇壞了的年輕人已經在飽受戰爭蹂躪的敘利亞境內最大且最惡名昭彰的賽德納亞（Sednaya）監獄裡蹲了2年苦牢。

阿布鐸微薄的監獄配給口糧中幾乎沒有鹽分，因此當時他把一大把白色粗鹽送入嘴裡，津津有味地品嚐著。

幾分鐘後，赤腳的阿布鐸在房間裡小心翼翼地行走時，赫然踩到一具乾枯、半埋在鹽堆裡的遺體，讓他驚恐不已。

很快地，阿布鐸又發現另外2具部分因鹽脫水的遺體。

原來他被丟進敘利亞受刑人口中的「鹽室」，這是在沒有太平間冷凍櫃的情況下，設計用來保存遺體的簡易太平間。

為了跟上敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權在監獄的大規模殺戮，這些遺體用古埃及已知的這種防腐方法來處理。

即將公布的「賽德納亞監獄被拘留者及失蹤者協會」（Association of Detainees and the Missing in Sednaya Prison）報告，首度詳細描述了「鹽室」細節。

法新社進行研究和訪談前囚犯後發現，賽德納亞監獄中至少建造了2間這種鹽室。

30歲的阿布鐸來自荷姆斯（Homs），目前住在黎巴嫩東部，他要求不要公布他的真實姓名，惟恐自己和家人遭到報復。

他在位於一棟未完工建築的小間出租公寓中受訪，描述他被丟進鹽室的那一天。在他去軍事法庭受審前，這間鹽室充當他的囚室。

他說：「我的第一個念頭是，願真主不要憐憫他們！他們有這麼多鹽，我們的食物裡卻一點鹽都不加。」

「接著我踩到一個冰冷的東西，那是某人的大腿。」

幸運活了下來的阿布鐸描述這間鹽室位於一棟紅色建築的一樓，房間呈長8公尺、寬6公尺的長方形，角落有一個簡陋的馬桶。

他說：「我以為這就會是我的命運，我會遭到處決和殺害。」他回想當時情景，他蜷縮在房間一隅，哭著背誦可蘭經經文。

獄卒最終將他押送到法院，阿布鐸得以活下來講述這個故事。

這些受刑人有時食用的小麥、稻米和馬鈴薯，烹煮時總是不加鹽，而人體缺乏這類物質會嚴重影響健康。

血液中鈉含量過低會導致噁心、頭暈和肌肉痙攣，若持續下去可能會造成昏迷或死亡。

被拘留者往往將橄欖籽浸泡在水中加點鹽味，甚至花上數小時在洗衣粉中揀選，挑出微小的鹽晶體，把它當成美味佳餚。（譯者：李佩珊/核稿：林治平）1110921