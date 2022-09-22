感冒藥煮雞肉掀TikTok挑戰潮 美FDA急籲勿仿效

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）用感冒藥水煮雞肉的「瞌睡雞肉」（sleepy chicken）挑戰，最近在TikTok上爆紅。美國食品暨藥物管理局警告，這樣做既蠢又不好吃，還很不安全，呼籲千萬別學。

路透社報導，美國食藥局（FDA）15日發布警訊指出，最近TikTok出現大量用感冒藥水NyQuil煮雞肉的挑戰影片，煮完後可能吃下肚。

這類治療咳嗽和感冒的藥物中含有乙醯胺酚（acetaminophen）、右美沙芬（dextromethorphan）和多西拉敏（doxylamine）等藥物成分。

FDA表示，藥物經烹煮後不但濃度會變高，特性也會改變，「即便你不吃，烹煮時吸入藥物的蒸氣也可能使高濃度藥物進入體內，對肺部有害。簡單講，有些人可能在不知不覺間，攝取到過高且危險的感冒藥劑量。」

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對於社群媒體上使用非處方箋藥品進行挑戰的活動，FDA已不只一次提出警告。非處方箋藥品無須醫師處方，也為社群媒體上的挑戰帶來更大風險。

FDA曾於2020年9月提出類似警告，當時TikTok正流行「苯海拉明挑戰」（Benadryl Challenge），大搞讓人吞下大量抗過敏藥物引起幻覺的噱頭；據報導，許多青少年因服用過量藥物送急診或喪命。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1110922