北愛爾蘭人口普查 天主教徒首次多過新教徒

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（中央社貝爾法斯特22日綜合外電報導）今天公布的人口普查結果顯示，英國北愛爾蘭地區的天主教徒人數首次超越新教徒。有人認為，這項具有歷史意義的改變，可能成為推動北愛脫離英國並加入愛爾蘭的重要契機。

路透社報導，這個改變發生在北愛成立後的1世紀左右，原本當局希望維持親英國的新教「聯合主義者」（unionist，又稱統一派）占多數，以制衡南方剛獨立不久、以天主教為主的愛爾蘭。當時北愛人民約有2/3是新教徒，1/3是天主教徒。

2021年的人口普查資料顯示，45.7%的受訪者是天主教徒或從小信奉天主教，而43.5%的受訪者為新教徒。在2011年前的上一次普查中，新教徒佔比為48%，略多於天主教徒的45%。

愛爾蘭民族主義政黨「新芬黨」（Sinn Fein）黨魁歐尼爾（Michelle O'Neill）表示：「今天公布的（人口普查）結果堪稱另一個明確跡象，顯示這裡正發生歷史性變化。」

新芬黨在今年5月的地方選舉中歷史性擊敗壟斷權力數十年之久的親英統一派，躍居議會最大黨，讓對手感到相當震驚。

新芬黨表示，這種轉變也是應該開始準備愛爾蘭統一公投的另一個原因。在2016年的脫歐公投中，56%的北愛人民支持留在歐盟。

長期以來，人口統計學家預測，較年輕、出生率較高的天主教徒可能會在一個世代的時間內成為多數選民。

然而，雖然天主教徒傾向投票給愛爾蘭民族主義政黨，並支持與愛爾蘭統一，天主教人口的增加並不會自動增加對任何一方的支持。

人口普查問卷中的另一個問題則發現，32%受訪者認為自己是英國人，低於2011年的40%；29%的受訪者以愛爾蘭人自居，高於上次的25%；還有20%的人自稱是北愛爾蘭人。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110922