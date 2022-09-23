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換俘行動落幕 烏克蘭稱戰俘遭俄羅斯暴力虐待

2022/9/23 14:01
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（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）表示，烏克蘭與俄羅斯今天完成開戰以來規模最大的換俘行動，許多接回的烏克蘭人身上都有遭暴力虐待的跡象。

法新社報導，烏克蘭21日宣布與俄羅斯換回215名戰俘，創下開戰來人數最多紀錄，換回的人包括率領保衛馬立波亞速鋼鐵廠（Azovstal）的亞速營（Azov Battalion）正、副指揮官。這座鋼鐵廠已成為烏克蘭堅毅抵禦入侵的象徵。

布達諾夫在記者會中表示：「許多換回的戰俘遭到嚴刑拷打。」但他並未提供虐待跡象的進一步相關細節。

他表示，部分戰俘「身體狀況基本正常，但因關押環境惡劣而出現慢性營養不良。」

布達諾夫指出，這些戰俘被關押在俄羅斯軍隊占領的烏克蘭領土及俄國國內。

烏克蘭內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）在同一場記者會中表示，所有被換回的烏克蘭戰俘絕對都需要心理輔導。

這次換俘行動是俄國2月入侵烏克蘭以來，交戰雙方最大規模的一次換俘。

根據換俘協議，俄羅斯接回55名軍人以及被控犯下叛國罪的前烏克蘭國會議員梅維楚克（Viktor Medvedchuk），他是俄羅斯總統蒲亭的盟友。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1110923

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