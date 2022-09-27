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外海發現北溪2號漏氣 丹麥劃設海上禁航區

2022/9/27 12:39
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（中央社法蘭克福26日綜合外電報導）丹麥的海事交通當局今天通報，他們在波羅的海「北溪2號」天然氣管路附近發現「危險性」天然氣外洩。北溪2號並未啟用卻出現管線內壓力下降，疑為漏氣。

綜合法新社與德國之聲（DW）報導，丹麥當局在給往來船隻的通報提到，外洩發生於丹麥波荷木島（Bornholm）東南方，「對海上交通來說有危險」「禁止在通報位置半徑5海里內的範圍航行」。

北溪2號（Nord Stream 2）管線是從俄羅斯經海底連至德國。德國有關當局表示，北溪2號的管路發現壓力下降情況，管路營運商表示外洩是造成壓力下降的可能原因。

德國經濟部發言人在聲明中表示，壓力改變的原因「尚待釐清」；管線營運商在聲明中表示，因「徹夜出現壓力下降情況到今天」，他們已將情況通報德國海事當局。管路內的壓力從105巴（bar，壓力單位）減到只剩7巴。

「北溪2號」的發言人利塞克（Ulrich Lissek）告訴法新社，海底管線「有發生漏氣的相對可能」。

他說：「管線從未啟用，只是在為技術性運轉做準備，因此有天然氣在內。」

北溪2號與「北溪1號」（Nord Stream 1）平行，本來目的是想讓從俄羅斯經海底管線輸送至歐洲的天然氣量加倍。北溪2號2021年底竣工，但德國在俄國2月24日入侵烏克蘭前夕就下令擱置不得啟用。

德國高度倚賴從俄羅斯進口化石燃料，以滿足自身能源需求。俄國減少向歐洲供氣後，德國承受巨大壓力。

俄羅斯能源巨頭「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）逐步減少「北溪1號」的輸氣量，到8月底完全斷供，理由是西方國家制裁俄國，導致管線必要的維修延遲；德國不接受俄方解釋斷供原因為技術性，堅稱是俄國在俄烏戰爭的緊張局勢中以能源做為武器。

克里姆林宮（Kremlin）先前曾建議，應讓「北溪2號」開始運作。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）8月時稱繼續輸送天然氣，「在技術上是可行的」。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110927

培斯科夫
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