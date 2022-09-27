越南為5歲以下幼童注射疫苗 多數家長不願意

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（中央社記者陳家倫河內27日專電）越南衛生部近來發文各省市要求開始統計6個月至5歲以下兒童的人數，以便為這一族群接種COVID-19疫苗。不過，多數越南家長都不想讓如此年幼的孩子施打疫苗。

越通社（VNA）報導，越南衛生部副部長阮氏蓮香（Nguyen Thi Lien Huong）在這封公文中強調，這是一個重要且緊急的任務，敦促地方有關單位注意。

目前越南各地方已經開始統計5歲以下兒童接種COVID-19疫苗的需求，不過家長普遍不想讓如此年幼的孩子施打疫苗。一名家長表示，4歲女兒的幼兒園班導師在群組投票，60名家長就有40人不同意。

他指出，主要是5歲以下兒童真的太小，他的8歲兒子班上的家長就比較願意讓小孩施打，他自然會說服兒子接種，但現在女兒班上的家長讓孩子接種的意願不高，他當然也會有所顧慮。

越南衛生部統計，越南迄今已經為5歲以上兒童施打了2億5900萬劑次的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。12歲以上兒童將近100%都施打兩劑疫苗，5至12歲兒童第一劑與第二劑的接種率分別為88%、60%。

越南衛生部要求各省市依年齡層詳細統計5歲以下兒童接種疫苗的需求，並在9月30日以前提交，這些資訊統整後將在10月15日送到越南衛生部。（編輯：韋樞）1110927