國際航協：航空業必須達成遠大減碳目標

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（中央社巴黎27日綜合外電報導）國際航空運輸協會（IATA）理事長華爾希（Willie Walsh）今天表示，航空業必須達到巴黎氣候協定中明訂的「遠大」目標，以減少碳足跡。

法新社報導，國際民航組織（International Civil Aviation Organization, ICAO）193個成員國代表今天起至10月7日齊聚蒙特婁總部，參加第41屆的三年一度大會。

由於航空運輸在氣候危機中扮演重要角色，成為眾所矚目的焦點，大會將檢視具象徵性的「長期目標」，即在本世紀中前降低航空淨零排放。

這項提案必須取得過半票數才能通過，但在外交僵化及能源危機等背景下，似乎無法篤定過關。

國際航空運輸協會理事長華爾希（Willie Walsh）今天表示，如果下一次大會未能強調此項承諾，那就是航空業的「失敗」。

華爾希說：「我想我們必須實際一點，在當前的環境下，如果國際民航組織沒有達成共識，同意在2050年達成長期淨零理想目標，會令人大失所望。」

國際航空運輸協會代表290家航空公司，約佔全球航空交通83%。

國際民航組織設定的淨零排放目標，是試圖將全球氣溫升幅限制在比工業革命前水準高出攝氏1.5度內的一環。

華爾希警告，「我覺得只要沒有達到目標，這場大會就會被視為失敗」，坦言航空業必須達到「重要且遠大的目標」。

他敦促國際民航組織讓各國政府與監管機構密切合作，「就2050年長期淨零理想目標達成共識」。

華爾希強調轉而採用可持續航空燃料，是「達成我們所設目標的關鍵因素」，敦促各國政府激勵傳統供應商增產。

與得自化石燃料的煤油相比，可持續航空燃料的二氧化碳生命週期排放可減少約80%。

但迄今，由於產能依舊受限，可持續航空燃料僅占航空燃料一小部分。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1110928