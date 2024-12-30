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亞塞拜然客機墜毀
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亞塞拜然客機失事悲劇 國際航空運輸協會籲徹查

2024/12/30 11:39
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（中央社日內瓦29日綜合外電報導）國際航空運輸協會（IATA）今天呼籲，對亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）致命墜機事件展開徹底、公正和透明的調查。

法新社報導，國際航空運輸協會表示，如果調查發現這架客機是由戰鬥人員擊落，就必須將肇事者繩之以法。

這架亞塞拜然航空客機25日墜毀於哈薩克，機上67人中有38人死亡。

亞塞拜然官員曾表示，這架飛機是在準備降落於俄羅斯車臣共和國首都格羅茲尼（Grozny）時，遭俄國防空系統擊中。

國際航空運輸協會理事長華爾希（Willie Walsh）表示，出於對罹難者和倖存者的尊重，「我們必須查明這場災難發生的原因，並採取行動以確保事件不再重演」。

他說：「民航飛機絕不應成為軍事行動的目標，無論是有意或意外。而包括俄羅斯和亞塞拜然在內，有數個政府都指亞塞拜然航空8243號航班極有可能是軍事行動的受害者。因此，當務之急是進行徹底、透明、公正的調查。」

華爾希表示，中期報告應在30天內發布。

華爾希說：「若結論指出這場悲劇是戰鬥人員造成的，那麼肇事者就必須承擔責任，接受法律制裁。」

總部位於日內瓦的國際航空運輸協會，旗下會員約有340家航空公司，占全球航空運輸量的80%以上。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1131230

華爾希
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