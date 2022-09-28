新航舊金山飛往新加坡班機傳炸彈威脅 一乘客被捕

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（中央社記者侯姿瑩新加坡28日專電）新加坡航空一架從美國舊金山飛往新加坡的班機今天傳出炸彈威脅，機上一名37歲男性乘客聲稱手提行李內有炸彈，還攻擊機組人員。當局隨後證實是虛驚一場；涉案男子已被捕。

新航表示，班機稍早抵達新加坡，機上乘客及機組人員都已下機。

新加坡國防部在臉書發文表示，今天稍早新加坡警察部隊接到通報，舊金山飛往新加坡的新航SQ33班機傳出炸彈威脅。初步調查顯示，一名37歲男子聲稱手提行李內有炸彈，還攻擊機組人員。

新加坡國防部指出，武裝部隊及警察部隊立即出動因應，空軍出動F-16C/D型戰機護送，直到班機安全降落新加坡樟宜機場。

另外，星國國防部表示，新加坡陸軍生化武器、輻射性物質及爆炸物防禦團和機場警署人員也赴現場檢查，隨後確認炸彈威脅「是假的」。嫌犯已被逮捕，警方調查進行中。

新航一名發言人回覆中央社記者詢問時證實，26日由舊金山飛往新加坡的班機上有一名乘客攻擊一名機組員，並聲稱機上有炸彈。這名乘客後來被制伏。

發言人表示，班機今天清晨抵達樟宜機場後，這名乘客隨即交給機場警察處理；安全檢查完成後，機上所有乘客及機組員在今早9時許正常下機。新航正在協助當局進行調查，因此不能提供進一步訊息。（編輯：林憬屏）1110928