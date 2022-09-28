烏國遭占4區宣稱公投力挺入俄 美呼籲聯合國譴責

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（中央社倫敦/札波羅熱27日綜合外電報導）烏克蘭4個遭占領地區獲俄羅斯扶植的官員今天報告說，有龐大票數支持併入俄羅斯，美國則計劃推動一份聯合國決議案，要譴責這場「假」公投。

路透社報導，美國官員表示，美方也正準備在俄羅斯吞併烏克蘭領土時，對俄國祭出新一輪制裁，並提供11億美元武器方案給烏國，這些很快將對外宣布。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，在德國、瑞典和丹麥稱俄羅斯天然氣管線「北溪」（Nord Stream）2條天然氣輸送管線遭到破壞，導致天然氣大量外洩後，美國和盟國仍致力維護歐洲能源安全。目前還不清楚北溪管線天然氣外洩事件的幕後主使是誰。

烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）和南部札波羅熱（Zaporizhzhia）及赫松（Kherson）過去5天倉促舉行公投，這4地占烏克蘭全國領土15%左右。

俄國指派的官員表示，上述4州今天已完成的計票結果顯示，87%到99.2%的人支持併入俄羅斯。俄羅斯國會上議院議長表示，上議院可能會在10月4日這天考慮併入事宜。

俄羅斯前總統、現任俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）副主席的麥維德夫（Dmitry Medvedev）在通訊軟體Telegram上說：「結果已經很明確。歡迎回家，歡迎回歸俄羅斯！」麥維德夫是現任總統蒲亭（Vladimir Putin）盟友。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天晚間在影片談話中表示：「遭占領地區上演的這齣鬧劇甚至連模仿公投都稱不上。」

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）說，美方將在聯合國安全理事會提出一項決議案，呼籲成員國不要承認烏克蘭的任何變動，並要求俄國撤軍。

她在安理會會議上表示：「若接受俄羅斯的假公投，將開啟一個我們無法闔上的潘朵拉盒子。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也說，加拿大會為了俄羅斯在烏克蘭4個遭占領區舉行「假」公投一事祭出新制裁。

杜魯道說，加拿大絕對不會承認公投結果，或俄國企圖非法併吞烏克蘭領土一事。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1110928