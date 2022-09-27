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俄羅斯推兼併公投 烏克蘭促歐盟祭經濟制裁

2022/9/27 22:20
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（中央社基輔27日綜合外電報導）烏克蘭今天敦促歐洲聯盟對俄羅斯實施經濟制裁，懲罰它在占領的烏克蘭4州發動兼併公投。基輔並且強調，莫斯科改變不了烏克蘭在戰場上的行動。

路透社報導，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在基輔與法國外長柯隆納（Catherine Colonna）會談後表示，針對個人進行制裁不足以懲罰俄方推動此一公投行動。俄方出資的這項公投是它兼併烏克蘭4州的前奏。

庫列巴告訴記者：「僅侷限於表面措施是不夠的…對所謂公投的反應越溫和，俄羅斯升高情勢並且進一步兼併土地的動機就越高。」

「從第8輪（歐盟）制裁方案內容可以看出歐盟看待這項公投問題的嚴肅程度。」

俄羅斯2月24日發動侵略後，今天在它部分掌控的烏克蘭赫松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）4州針對是否脫離烏克蘭而加入俄羅斯展開第5天，同時也是最後一天公投。

西方和基輔都表示，這項公投是非法騙局。

庫列巴在聯合記者會中說：「俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的行動不會影響烏克蘭政治、外交和在戰場上的行動。」

柯隆納則表示，法國在人道、財務、軍事和外交上對烏克蘭提供總值超過20億美元的「巨大」支持。

她說：「俄羅斯日益孤立，在聯合國安全理事會的報告沒有人支持，無法自圓其說…甚至到了我們不禁懷疑俄羅斯同儕能否相信自己所言的程度。大家都看得出來俄羅斯正在死胡同裡越陷越深，不管在軍事上或面對自家子民的時候，都是如此。」（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1110927

庫列巴
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