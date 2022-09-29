金融時報：巴拉圭籲台灣投資300億元以穩固邦交

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約29日綜合外電報導）英國「金融時報」報導，台灣友邦巴拉圭總統阿布鐸呼籲台灣投資10億美元（約新台幣318億元），助他抵抗轉而在外交上承認中國的「龐大」壓力。

台灣目前僅餘14個邦交國，多數位在拉丁美洲和加勒比海，但北京當局一直不斷以援助、貸款和貿易等誘因「挖牆腳」。以面積來說，巴拉圭是台灣最大的邦交國，若巴拉圭轉而承認中國，對台灣將是沉重打擊。

阿布鐸（Mario Abdo Benitez）在訪美期間接受金融時報（Financial Times）訪問時說：「我們正與台灣總統合作…好讓巴拉圭人民感覺到這個戰略聯盟的真正好處。」

他還說：「台灣對那些沒有邦交的國家投資了超過60億美元，我們希望從中有10億美元用於巴拉圭。這能幫助我們建立有關與台灣戰略結盟重要性的論點。」

台灣的外交部表示，阿布鐸希望台灣投資10億美元，「對台灣與巴拉圭的戰略夥伴關係具有深遠意義」。

阿布鐸說：「試想，當肉品價格下跌，又進不去中國（市場）的時候，（農業）生產者們會怎麼說。他們會問：『拜託，我們必須向中國市場開放，我們本可把所有大豆和肉類產品賣到中國去，而台灣給了我們什麼？』」

台灣今年已兩度派遣投資代表團赴巴拉圭；台灣2017年在當地成立的一所科技大學也培訓了400名學生。

去年發表在「外交政策分析」（Foreign Policy Analysis）雜誌上的一項研究估計，巴拉圭與台灣結盟，代價是在2005年到2014年間，每年損失相當於國內生產總值1%的援助和投資。

研究作者認為：「巴拉圭從中國那裡什麼也沒得到。來自台灣的資源並沒有補償到這部分。」（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1110929