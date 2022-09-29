菲律賓整頓網路賭博業 將遣返4萬名中國籍員工

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（中央社記者邱國強北京29日電）菲律賓司法部27日宣布關閉175家離岸網路博彩公司，10月起並遣返4萬名中國籍員工。中國駐菲律賓大使黃溪連對此表示，大使館將與菲方加強溝通合作，共同處理好遣返相關問題。

法新社27日報導，菲律賓司法部長芮慕拉（Jesus Remulla）最近下令警方追查175家執照已被吊銷，但仍繼續非法經營的離岸網路博彩公司。而菲國司法部發言人克拉瓦諾（Jose Clavano）27日宣布，10月起將遣返這些企業雇用的約4萬名中國籍員工。

馬尼拉時報28日指出，菲律賓司法部這一系列動作是由最近一連串與離岸博彩公司有關的綁架等犯罪活動引起。克拉瓦諾表示，菲國認為最好發出一個訊號，表明「這種行為是不可容忍的，是這個國家所不能接受的」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）及法新社報導，2016年以來，離岸網路博彩在菲律賓快速發展，相關企業利用菲律賓寬鬆的博彩法律瞄準中國客戶，使大量中國人湧入菲國，從事這個以中國人為目標的行業。

報導指出，這一現象在菲律賓國內引發摩擦。許多菲律賓人抱怨，離岸博彩運營商逃稅，炒高了房地產價格，卻沒有對本國人提供就業機會。而菲律賓財政部長迪奧克諾（Benjamin Diokno）9月初在參議院聽證會上表示，網路博彩帶來的社會成本太高，需要禁止。

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針對菲律賓打擊網路賭博相關犯罪，中國駐菲律賓大使黃溪連日前表示，中方讚賞菲國執法部門近日採取的一系列行動。網路賭博誘發的犯罪不僅損害中國利益和中菲關係，也損害菲律賓的利益。

黃溪連說，中方願與菲方進一步加強執法合作，確實保護在菲律賓中國公民安全和合法權益，同時敦促菲方採取強有力措施嚴厲打擊網路賭博相關犯罪，從根源上徹底解決這一社會頑疾。（編輯：周慧盈）1110929