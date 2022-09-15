兩名台灣人遭綁獲救 同鄉會赴菲國警署致謝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

菲律賓台灣同鄉會祕書長邱裕庭、理事黃得富等人代表會長蘇國芳，13日拜會菲律賓國家警署並致贈10萬片口罩。（菲律賓台灣同鄉會提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年9月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）今年以來，菲律賓國家警署救出2名遭綁架勒贖及6名被博弈業者拘禁，甚至毆打成傷的台灣人。菲律賓台灣同鄉會近日赴菲律賓國家警署致謝，並致贈10萬片醫療級口罩。

菲律賓台灣同鄉會祕書長邱裕庭、理事黃得富等人代表會長蘇國芳，13日拜會菲律賓國家警署（PNP）並致贈10萬片口罩，由後勤主任歐雷（Ronaldo Olay）代表受贈。

近來菲律賓部分媒體報導綁架勒贖案日趨嚴重，引發台灣人社群憂慮。黃得富致詞時感謝菲國警方歷年來對台灣人社群的協助，包括今年以來，營救2名遭綁架勒贖的台灣人，還有遭不肖博弈業者拘禁，甚至毆打成傷的受害者。

黃得富說：「我們深信PNP有專業能力對抗犯罪，而且駐菲律賓代表處會協助PNP強化專業。因此，本會將向旅菲台灣人說明實際犯罪情況並宣導安全注意事項，降低憂慮，希望在三方合作下，提升台灣社群對PNP的信心。」

歐雷表示，將把口罩發放給第一線員警使用。若台灣人遇到綁架事件務必通知警方，他們將竭盡所能協助。

另外，針對博弈衍生綁架案頻傳，中華民國駐菲律賓代表處14日發布通報，提醒國人注意安全。

代表處表示，近期部分社群媒體刊登綁架訊息的資料來源並不可靠，菲國警方除透過議會、媒體及社團拜會等說明治安現況，也著手調查假訊息來源。

代表處指出，菲律賓國家警署反綁架小組（AKG）公布今年1到8月處理27件綁架案，最多的案件是博弈衍生綁架，受害人主要為中國籍。

代表處表示，博弈衍生綁架嫌犯通常以暴力綁架受害者。嫌犯會透過臉書、Telegram、人力銀行，甚至濫用朋友關係，誇大博弈公司優點、隱匿缺點等手法來招聘員工。

代表處指出，一旦受害者同意嫌犯開立的合約條件，嫌犯會支付受害者交通、住宿、保關、簽證等費用，但於受害者抵達博弈公司後扣薪、扣留護照，並限制受害者只能在住所及工作場所活動等妨礙人身自由措施。受害者若不能忍受這些措施，又無力償還賠付金，就可能被轉賣給其他博弈公司。

另外，博弈業員工若不能完成公司交付工作、任職的博弈公司破產或民眾無力償還賭場借款，嫌犯會拘禁、虐待受害者，並將受害者轉賣其他博弈公司。

代表處表示，嫌犯甚至會濫用朋友關係，邀請受害者餐敘或飲酒；受害者現身後，即被帶到拘禁處所，並賣給其他博弈公司。

代表處指出，博弈衍生綁架受害者特徵包括：任職博弈公司及親友有能力支付大筆贖金、能迅速支付贖金、拒絕與執法機關合作，以及親友與警察機關未建立良好關係等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

代表處表示，博弈公司良莠不齊，暗藏許多危險，呼籲國人千萬不要被利誘，使自己陷入險境。

若國人已在菲律賓從事博弈工作，請以維護自身安全為優先，定期聯繫家人朋友。有意來菲從事博弈工作者不要透過社群媒體求職，應參考菲律賓娛樂博彩公司（PAGCOR）公告的合法博弈公司名單，並留意博弈公司官網求職訊息、簽訂工作契約，以保障自身權益及安全。（編輯：高照芬）1110915