4萬中國人博弈業非法工作 菲國10月起遣返281人

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（中央社記者陳妍君馬尼拉23日專電）菲律賓司法部長芮慕拉今天說，約4萬中國公民在菲國離岸博弈業非法工作。菲律賓警方和移民官員已展開查緝，預計10月起遣返281名逾期居留或在非法博弈公司工作的中國人。

菲律賓社群媒體近來頻傳華人遭綁架勒贖訊息，引發華人與旅菲台灣人恐慌，案件多與離岸博弈產業有關。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，菲國內政部長阿巴洛斯（Benjamin Abalos Jr.）14日宣布，在班巴加省（Pampanga）安格利斯市（Angeles）一家離岸博弈公司救出43名遭限制自由的中國公民。

阿巴洛斯表示，一名受害者家屬向警方報案，指嫌犯綁架被害人，要求支付100萬披索（約新台幣54.2萬元）贖金。警方營救被害人時，發現42名博弈公司員工「同樣在人口販運情況下遭奴役」。

菲律賓移民局發言人桑多華（Dana Krizia Sandoval）20日說，從離岸博弈公司救出的41名中國公民有的沒有工作證、有的逾期居留，或者是持有的工作簽證與實際工作不符，將被移送移民局並驅逐出境。

中國駐菲律賓大使館21日發表聲明說，駐菲大使黃溪連與菲國司法部長芮慕拉（Jesus Crispin Remulla）通電話，就中菲加強執法合作，共同打擊網路賭博相關犯罪交換意見。

黃溪連說，中國法律規定，任何形式的賭博，包括網路博弈、中國公民出境賭博都是違法的。據了解，近期在菲律賓發生、針對中國公民的犯罪案件多與網路賭博有關。

他表示，中方讚賞菲國執法部門近日採取一系列行動，解救一批中國公民，勒令數家網路賭博公司停業。「中國駐菲使館將繼續就此與菲政府和執法部門加強溝通與合作，共同處理好包括遣返在內的相關問題。」

芮慕拉今天接受有線電視新聞網菲律賓台訪問時說，馬尼拉當局正清查不在菲律賓娛樂博彩公司（PAGCOR）名單上的非法離岸博弈公司，並將查緝在菲律賓非法工作的中國人。

他表示，根據菲律賓娛樂博彩公司資料，菲國約有200家非法網路博弈公司。為能正常營運，每家公司約有200名員工，「那已經是4萬人了」。

芮慕拉日前在參議院表示，若菲國政府最終須拘留這4萬人，將面臨「人道危機」，因為政府拘留空間有限，無力容納這麼多人。

芮慕拉說，希望繼續監管合法的離岸博弈公司，並加強邊境管制，防止不受歡迎的外國人入境。

他表示，馬尼拉當局預計自10月1日或2日起，遣返281名逾期居留或在非法博弈公司工作的中國公民。（編輯：高照芬）1110923