因應東亞情勢 日美韓時隔5年實施日本海聯合軍演

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本海上自衛隊今天宣布，日美韓3國海軍艦艇9月30日將在日本海舉行聯合訓練。面對反覆試射彈道飛彈的北韓等情勢，研判此次聯合訓練意圖強調3國合作關係。

日本放送協會（NHK）報導，這次是日美韓繼2017年12月以來，再度在日本海實施聯合訓練；訓練項目包括因應水下潛航潛艦等。

海上自衛隊表示，這次聯合訓練將派遣一艘護衛艦參加；美方則派出雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan CVN-76）及潛艦等5艘艦艇；韓國海軍派遣一艘驅逐艦參加。

海上自衛隊表示，聯合訓練是「為實現自由且開放的印度太平洋強化合作」，不過，研判還有因應北韓、中國及俄羅斯等，強化日美韓合作的意圖。

北韓對美韓到今天為止的聯合訓練強烈反彈，已分別在9月25日及28日試射彈道飛彈。

另外，截至9月27日止，海上自衛隊確認中國海軍與俄羅斯海軍艦艇經日本近海伊豆群島附近太平洋海域朝西航行，正持續進行警戒及監視任務。

時事通信社報導，如果單就日美韓進行聯合反潛訓練來看的話，則是2017年4月後時隔約5年半再度舉行。

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韓國海軍表示，面對提升潛射彈道飛彈（SLBM）能力的北韓潛艦所帶來威脅，3國聯合訓練將強化因應能力。反潛訓練預料將進行潛艦偵測、分類及循跡等演練科目。

韓國聯合新聞通訊社日文網報導，韓國將派遣排水量4400噸的文武大王號驅逐艦、美國將派遣排水量10萬3000噸的雷根號航空母艦等艦，及日本將派遣排水量5100噸朝日號護衛艦參加聯合訓練。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110929