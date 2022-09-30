俄羅斯強併烏克蘭4州 澤倫斯基：將收復一切領土

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（中央社基輔30日綜合外電報導）在俄羅斯總統蒲亭被控罔顧國際法、宣布吞併烏克蘭將近1/5領土之前，烏克蘭總統澤倫斯基在網路發表聲明說，「烏克蘭將收復一切領土」（Everything will be Ukraine）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基與烏克蘭高級軍事及安全官員進行會議，並在通訊軟體Telegram發表會議結論指出：「我們已控制住局勢。烏克蘭將收復一切領土。」

澤倫斯基說，烏克蘭官員聽到了前線傳來的報導，「思考收復我們失土的進一步計畫」，分析「敵軍在最近未來的可能行動」，並商討供應我軍武器彈藥的後勤問題。

在蒲亭於克里姆林宮舉行儀式宣布吞併烏國領土的同時，烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）也在社群平台Telegram張貼簡短談話。

他說：「我們繼續努力收復烏克蘭失土，軍隊正在努力，烏克蘭團結一致，一心向前邁進。」

CNN報導，在葉爾馬克發表這段談話的期間，烏軍正逼近東部頓內茨克州（Donetsk）利曼鎮（Lyman）四周的俄軍陣地。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110930