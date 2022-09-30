更多編輯台推薦新聞：
北溪天然氣管線疑遭人為破壞 外媒分析一次看
國際

北溪天然氣管線疑遭人為破壞 外媒分析一次看

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
生活

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂
產經

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭3/300
首頁 / 國際

俄羅斯強併烏克蘭4州 澤倫斯基：將收復一切領土

2022/9/30 22:41（9/30 23:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭總統澤倫斯基表示，將收復一切領土。圖為烏克蘭前線士兵。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）
烏克蘭總統澤倫斯基表示，將收復一切領土。圖為烏克蘭前線士兵。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔30日綜合外電報導）在俄羅斯總統蒲亭被控罔顧國際法、宣布吞併烏克蘭將近1/5領土之前，烏克蘭總統澤倫斯基在網路發表聲明說，「烏克蘭將收復一切領土」（Everything will be Ukraine）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基與烏克蘭高級軍事及安全官員進行會議，並在通訊軟體Telegram發表會議結論指出：「我們已控制住局勢。烏克蘭將收復一切領土。」

澤倫斯基說，烏克蘭官員聽到了前線傳來的報導，「思考收復我們失土的進一步計畫」，分析「敵軍在最近未來的可能行動」，並商討供應我軍武器彈藥的後勤問題。

在蒲亭於克里姆林宮舉行儀式宣布吞併烏國領土的同時，烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）也在社群平台Telegram張貼簡短談話。

他說：「我們繼續努力收復烏克蘭失土，軍隊正在努力，烏克蘭團結一致，一心向前邁進。」

CNN報導，在葉爾馬克發表這段談話的期間，烏軍正逼近東部頓內茨克州（Donetsk）利曼鎮（Lyman）四周的俄軍陣地。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110930

烏克蘭總統澤倫斯基。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
烏克蘭總統澤倫斯基。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
延伸閱讀
蒲亭簽署併烏克蘭4州 稱貪婪西方想讓俄羅斯成殖民地歐盟譴責俄國併吞烏克蘭 稱永不承認非法公投今年諾貝爾和平獎得主 澤倫斯基是看好人選之一北溪天然氣管線疑遭人為破壞 外媒分析一次看
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蒲亭簽署併烏克蘭4州 稱貪婪西方想讓俄羅斯成殖民地