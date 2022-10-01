尼加拉瓜外交部宣布與荷蘭斷交

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法新社報導，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（圖）指控荷蘭採取「干涉主義」政策，說他在得知荷蘭不會出資建造先前承諾的一家醫院後，他不再想跟荷蘭維持關係。（路透社）

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（中央社馬納瓜30日綜合外電報導）尼加拉瓜外交部發布聲明表示，尼加拉瓜今天中止與荷蘭的外交關係。

路透社報導，尼加拉瓜外交部在聲明中說，這個具「干涉主義、新殖民主義」立場的歐洲國家已經「冒犯且持續冒犯尼加拉瓜家人們」，因此尼加拉瓜政府決定中止外交關係。

法新社報導，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）今天稍早指控荷蘭採取「干涉主義」政策，說他在得知荷蘭不會出資建造先前承諾的一家醫院後，他不再想跟荷蘭維持關係。

奧蒂嘉說，荷蘭駐中美洲大使畢倫（Christine Pirenne）昨天訪問尼加拉瓜首都馬納瓜時告知尼加拉瓜外交部長蒙卡達（Denis Moncada），荷蘭不會再出資建蓋他們多年前承諾的醫院。

奧蒂嘉說：「這位大使跟尼加拉瓜人講話的態度，好像尼加拉瓜是荷蘭的殖民地。」

尼加拉瓜官員本週稍早宣布將歐洲聯盟（EU）大使列為「不受歡迎人物」，並說尼加拉瓜不會接受新的美國大使，種種舉動使得奧蒂嘉與國際社會間的緊張關係升高。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1111001