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首頁 / 國際

總統競選連任遭批非法 尼加拉瓜撤出美洲國家組織

2022/4/25 12:12
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（中央社馬納瓜24日綜合外電報導）尼加拉瓜政府今天表示，尼國已經完成了撤出美洲國家組織的程序。美洲國家組織曾經批評尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）去年競選連任是非法的。

尼國政府也表示，已關閉美洲國家組織（Organization of American States，OAS）的尼國辦公室，也取消這個組織幾名尼國代表的資格。

尼國政府聲明指出：「我們批准撤離美洲國家組織堅定不移的決定...尼加拉瓜並非任何人的殖民地。」聲明中形容總部在華府的美洲國家組織是干預主義者，由美國所掌控。

去年奧蒂嘉當選四連任後不久，尼加拉瓜即著手撤離35個會員國的美洲國家組織；當時奧蒂嘉拘禁對手和商界領袖，並將異議分子定罪，國際間對選舉公平性表示疑慮。

美國和歐盟也稱那場選舉非法，並施壓奧蒂嘉應重新舉行選舉，及釋放160多名被囚人士。

上個月，時任尼加拉瓜駐美洲國家組織大使指控奧蒂嘉政府壓制政敵、侵犯人權，並且箝制言論自由。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1110425

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