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烏軍在赫松州取得突破 俄軍連日來遭到猛攻

2022/10/4 22:57
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（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯最近宣布兼併烏克蘭南部赫松州，莫斯科任命的該州州長今天在公開訪談中表示，當地俄軍已遭到烏軍猛烈攻擊數日。

法新社報導，赫松州（Kherson）是俄羅斯2月對烏克蘭展開攻擊後，最早遭到莫斯科掌控的烏克蘭幾個州之一。儘管俄軍沒有掌控全州，莫斯科仍於上週宣告予以兼併。

觀察這場衝突的組織近日曾表示，烏軍正朝俄控區更深入推進，尤其對第聶伯河（Dnipro River）西岸的赫松州北部。

俄羅斯任命的赫松州州長薩爾多（Vladimir Saldo）昨天受訪時稱，烏軍在杜德恰尼村（Dudchany）附近已經取得斬獲。這項訪問今天在他本人的官方頻道中公開。

他說：「這項突破沒有維持很久。今天展開空中攻勢後，許多烏克蘭裝甲車輛和人員遭到摧毀。」

當地媒體今天報導薩爾多的副手斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）指出，烏方朝杜德恰尼村推進的攻勢已被擋下，「沒有出現恐慌」。

加密通訊軟體Telegram追蹤在烏境內俄軍動向的頻道Rybar指出，烏軍朝杜德恰尼村和阿爾漢格利西克村（Arkhanhelske）附近挺進，試圖「切斷第聶伯河右岸俄方供給」。

戰前有100萬人口、主要為農業區的赫松州，是通往克里米亞半島（Crimean）的門戶。

據俄羅斯各家通訊社報導以及未經證實的社群媒體消息指出，占領部隊和俄方扶植官員遭到游擊隊員攻擊，由於渡河橋梁已遭烏軍摧毀，俄軍有落入圈套的風險。

烏克蘭赫松州估計約有8成疆土落入俄羅斯掌控。（譯者：何宏儒/核稿：楊明暐）1111004

薩爾多
開戰以來烏南最大突破 烏克蘭軍隊傳在赫松州推進40公里
斯特雷穆索夫
烏克蘭俄占區首長抵莫斯科 準備參加併入儀式 烏克蘭展開反攻 南部親俄當局暫停推動入俄公投
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