關閉7個月後 日本重啟駐烏克蘭基輔大使館

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本外務省宣布，今起重啟位於烏克蘭首都基輔的日本大使館。基於安全考量，暫以最少人力運作，只負責情報蒐集及與烏克蘭等國連繫。這是這處大使館時隔7個月重啟運作。

日本時事通信社報導，日本內閣官房長官松野博一說，由於採取安全對策，因此判斷可執行大使館業務。目前只有大使松田邦紀等最低限度人員重返基輔。

日本電視台報導，領事業務將持續由位於波蘭首都華沙的日本大使館，以及鄰近烏克蘭的波蘭城市熱舒夫（Rzeszow）聯絡處負責。

隨著日本駐基輔大使館重啟，位於烏克蘭西部利沃夫市（Lviv）的聯絡處也將從今天起關閉。

受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，日本政府今年3月上旬暫時關閉設在基輔的大使館，相關業務都轉移到波蘭，負責確保日本人安全及出境協助等工作。

每日新聞提到，日本這次恢復大使館運作，人員不會進駐過去所在大樓內，而是選擇其他場所重啟業務，外務省為保障人員安全，原則上不會公開重啟後的大使館詳細地點。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1111005