北溪天然氣管線洩漏調查 俄國堅稱必須參與

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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）瑞典宣布封鎖波羅的海北溪（Nord Stream）天然氣管線洩漏區域，以針對疑似人為破壞行動展開調查。莫斯科當局今天表示，俄國也應參與這起調查。

法新社報導，據俄國媒體轉述，俄羅斯副外長維爾新尼（Sergei Vershinin）表示：「真的應該要展開調查。自然而然，應該要有俄國參與」。

俄國與德國之間的北溪天然氣管線上週發現4處洩漏點，使得自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來的政治緊張情勢更加高漲。

聯合國安全理事會（UN Security Council）9月30日針對此議題召開會議。

維爾新尼當時告訴與會各方，「普遍看法是，這是一場蓄意破壞，應該展開調查」，但對於國際調查「尚未做出任何決定」。

俄國9月28日發起所謂「國際恐怖主義」調查。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，這類調查「需要多國合作」；但他嚴詞批判當下「嚴重缺乏溝通，且許多國家不願聯繫我國」。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1111005