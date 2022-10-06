繼英特爾後 德國預期將有更多半導體業者投資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林6日專電）歐洲全力打造自主的半導體產業鏈，繼英特爾後，德國官員預期將有更多半導體業者前來德國投資。

在官方機構「德國聯邦外貿與投資署」（Germany Trade & Invest）負責招攬電子業外商的米爾布瑞特（Max Milbredt）表示，繼英特爾（Intel）決定在德國興建晶圓廠後，愈來愈多半導體業者表達在德國設廠的意願。

今年3月，美國晶片龍頭英特爾宣布將在德國中部的馬德堡（Magdeburg）興建先進製程晶圓廠，先期投資額170億歐元（約新台幣5300億元），預計2023年上半年動工，這是歐洲近年最大規模的半導體投資案。

米爾布瑞特接受「商報」（Handelsblatt）訪問時表示，半導體業對投資歐洲、尤其是德國感興趣，預計幾家國際級的半導體業者將跟進英特爾。不過他沒有透露是哪幾家廠商。

台灣媒體日前披露，全球最大晶圓代工業者台積電拍板將前往德國設廠，對此台積電回應說尚無具體決議，13日法人說明會前不便多做評論。

專精碳化矽晶圓的美國廠商Wolfspeed也考慮在德國設廠。

由於製造業所需的晶片高度仰賴進口，歐盟計劃拿出巨額補貼，打造自主的半導體產業鏈。

根據執委會2月公布的「歐洲晶片法案」（European Chips Act），歐盟計劃撥款430億歐元（約新台幣1兆3000億元）帶動半導體業研發和投資，目標將全球市占率從目前的10%，在2030年前翻倍至20%。

不過，執委會提出草案後，還需經歐盟27個成員國及歐洲議會討論，談判得進行好幾個月，德國籍的歐洲議會工業委員會成員哈恩（Henrike Hahn）因此預期，最快也要明年第一季結束前才會達成共識。（編輯：林憬屏）1111006