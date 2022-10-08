UN人權會新疆辯論案棄權 烏克蘭似反悔印度有考量

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（中央社日內瓦7日綜合外電報導）聯合國人權理事會昨天否決對新疆人權狀況展開辯論，棄權國家包括烏克蘭及印度等國。但烏克蘭今天似乎暗示已改變心意。印媒則引述知情人士指出，關於針對特定國家提出的決議案，印度一向投下反對票或棄權票。

法新社報導，西方國家昨天在人權理事會受到重挫，無法獲得足夠票數支持，以通過這些國家首次針對中國提出的決議草案，就新疆維吾爾自治區人權狀況進行討論。

47個會員國的表決結果是19國反對，17國贊成，另有11國棄權，包括烏克蘭和印度在內。在中國大力遊說下，某些國家投下反對票或棄權並不令人太過意外。

根據法新社，至於力抗俄羅斯入侵並高度仰仗西方國家支持的烏克蘭決定棄權，則令有些國家猝不及防；不過烏克蘭似乎已經有了不同想法。

烏克蘭大使菲利潘科（Yevheniia Filipenko）今天採取了不常見的行動，在人權理事會發言，要求「會議紀錄必須反映我們贊成通過提案的立場」。

阿根廷籍人權理事會主席維列加斯（Federico Villegas）表示，理事會將「注意您的發言」，但強調，「為符合規定和慣例，表決…將維持昨天所宣布的結果」。

法新社指出，即使表決結果依據烏克蘭的立場轉變而修改，仍以一票之差而無法通過提案。

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至於印度對於自己也投下棄權票，事後並無解釋。不過「印度斯坦時報」（Hindustan Times）引述知情人士的話報導，人權理事會針對特定國家提出的決議案，印度一向投下反對票或棄權票。

印度斯坦時報報導，據了解，中國在聯合國人權理事會的席位，是印度作此決定的因素之一，因為印度支持新疆的任何舉動，可能引起中國在其他議題上也對印度採取類似措施。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1111007