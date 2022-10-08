烏克蘭認同北方領土屬日本 日媒：有意聯日抗俄

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（中央社東京8日綜合外電報導）烏克蘭國會7日通過決議，認定「北方領土」是被俄羅斯占領的日本領土。日媒研判烏克蘭站在本身部分領土遭俄羅斯片面合併的立場，意圖和日本合作強化對俄施壓。

日本放送協會（NHK）報導，因應烏克蘭遭俄國入侵，日本這段時間和歐美各國對俄國實施制裁，而俄國也以表明暫停跟日本談判和平條約以示反彈。

就在這樣的情況下，烏克蘭國會7日通過決議，認定遭俄國占領的「北方領土」（日本與俄羅斯爭議領土）是日本領土。

決議指出，支持日本對「北方領土」所採取的立場；為了確定「北方領土」歸屬日本的法律地位，國際社會應採取所有可能手段。

另外，富士新聞網也報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已簽署認同「北方領土」為日本領土的總統令。

烏克蘭總統府表示，澤倫斯基7日簽署的總統令中載明，「重申尊重日本主權與領土完整性，包括俄羅斯占領下的北方領土」。

報導指出，烏克蘭此舉可能希望日本政府繼續制裁俄國，並持續給予烏克蘭支援。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1111008