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美國防部：豁免中國製合金 恢復F-35戰機交付

2022/10/9 09:48（10/9 09:54 更新）
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圖為美軍F-35B戰機。（圖取自twitter.com/theF35JPO）
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國國防部今天簽署豁免，允許來自中國的金屬合金用在F-35匿蹤戰機發動機之中，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）將可以恢復F-35的交付工作。

路透社報導，美國國防部先前發現F-35發動機中的磁鐵是中國製的未經授權合金後，於9月停止接受F-35新機交付。

製造F-35的洛克希德馬丁公司當時表示，這個問題「與漢威聯合公司（Honeywell International Inc）製造的F-35渦輪機磁鐵有關，磁鐵內含鈷和釤合金」。

五角大廈武器採購長拉普蘭特（William LaPlante）今天簽署一份豁免文件，允許發動機的潤滑泵浦中使用這種不符合美國採購法的合金。

拉普蘭特在聲明中表示，為了國家安全利益，接收這些F-35戰機是必要的。他也說，這項決定將實施到最後一架F-35按合約交付為止，目前預計是在2023年10月。

漢威聯合公司將尋找其他來源的合金，以便用於未來潤滑泵浦的生產。

磁鐵不會傳輸訊息或傷害飛機，並不存在安全風險。

美國國防部聯合計畫辦公室（Joint Program Office）發表聲明說，未來將使用其他來源的合金。

F-35還有其他原產於中國的磁鐵，已獲美國國防部前官員的豁免。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111009

拉普蘭特
美國防部與洛馬達協議 3年內要買375架F-35
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