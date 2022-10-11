俄國夫妻攜女逃離戰亂 落腳土耳其開書店迎新生

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（中央社伊斯坦堡11日綜合外電報導）7個月前，一對俄羅斯夫妻帶著些許財產和11歲女兒逃離聖彼得堡，只想遠離俄國對烏克蘭發動的入侵，沒想到暫時棲身處變成永久落腳處，在伊斯坦堡開了書店，迎接全新生活。

路透社報導，切爾諾烏索（Chernousov）夫妻逃離俄國後，隨著衝突愈演愈烈，積蓄愈來愈少，他們開始和其他俄國移民在土耳其四處尋找機會，並擬定長期計劃。

切爾諾烏索夫一家最後決定落腳在伊斯坦堡的時髦地段莫達（Moda），並開了他們的新書店「黑鬍子」，這也是他們姓氏的字面意思。

33歲的丈夫奧列格（Oleg）告訴路透社：「這家書店小小的、不大，但我們希望它能一直過著幸福快樂的生活」，湧入書店的客人大多是其他初到土耳其的俄國人。

「黑鬍子」書店販售攝影類、時尚與設計類的書籍，其中也包括一些俄文書，儘管運送成本一直居高不下。

奧列格曾在聖彼得堡管理一家類似商店，累積的經驗現在派上用場，以往書籍在這對夫妻生活中一直扮演著重要角色。

奧列格的妻子亞歷山德拉（Aleksandra）表示：「我和奧列格開始約會時，在俄羅斯我們稱之為糖果和鮮花時期，他給了我一些書」，當他們逃跑時，不得不留下大部分書籍。

她並指出：「這也是我覺得開一家書店很棒的原因，因為我們在俄羅斯擁有的書籍和書架，對我來說意義重大」。「它們是靈感的源泉，沒了它們我感到孤獨寂寞，但現在我感覺好多了。」

許多人都表示，他們因為害怕反對入侵被捕才逃離俄國。俄羅斯總統蒲亭將入侵烏克蘭稱之為「特別軍事行動」。

他們同時也擔心可能被迫上戰場，自蒲亭下令大規模動員令以來，這一恐懼已成為現實。

許多逃離家園的俄國人選擇土耳其作為落腳地，這個北大西洋公約組織（NATO）成員國在俄烏衝突期間，試圖在兩國之間尋求平衡。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1111011