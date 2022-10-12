心理疾病成為近半巴西人主要健康問題之一

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（中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電）民調機構易普索（Ipsos）在巴西等34個國家進行最新「全球衛生服務監測」（Global Health Service Monitor）調查指出，心理疾病成為近半巴西人的主要健康問題之一。

調查顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）是62%受訪者主要的健康問題，去年的指數為84%。

但真正引起注意的是心理健康相關問題的影響。2018年只有18%的受訪者表示憂鬱和焦慮是令他們躁動不安的根源；2019年的比例升至27%；2021年40%；2022年49%。

巴西易普索衛生保健主任達馬塞納（Cassio Damacena）認為，調查顯示受訪者對心理健康的最大關注與COVID-19大流行有關。在某種程度上，COVID-19導致心理和精神疾病發揮主導作用，讓社會大眾進一步公開討論。

達馬塞納相信，與冠狀病毒相關的死亡人數增加，讓人們思考更多有關生命和生活的議題。

對部分人而言，需要待在家裡並限制與朋友和家人接觸，也成為焦慮和憂鬱等疾病出現的觸發因素。

與其他國家相比，巴西是心理健康問題比例較高的國家，僅低於瑞典（63%）、智利（62%）、愛爾蘭（58%）、葡萄牙（55%）、西班牙和美國（51%）。這些疾病是影響個人生活品質和健康的主要因素之一。

易普索的調查還指出，巴西人對癌症的關注顯著下降。2018年，57%的受訪者表示腫瘤是一個人可能面臨的主要健康問題之一；2022的比例降至29%。

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達馬塞納提出兩種可能來解釋這麼短時間內出現的差異：首先是近年來癌症的診斷和治療有所改觀，患者的存活率大幅提高。其次是，調查捕捉的是受訪者當時擔心的事情，隨著一種新的致命疾病COVID-19的出現，腫瘤彷彿變得不是那麼緊急，而被置於次要地位。

易普索透過網路或電話在巴西各地和各社會階層抽樣調查訪問1000人，誤差率為正負3.5個百分點。（編輯：馮昭）1111012