更多編輯台推薦新聞：
布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見
生活

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看
國際

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看

影片／國慶焰火45分鐘放2.6萬顆 600無人機排出史上最大國旗
生活

影片／國慶焰火45分鐘放2.6萬顆 600無人機排出史上最大國旗

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

世界首例 西班牙女童接收心臟衰竭死者腸道器捐

2022/10/12 13:39（10/12 14:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
西班牙1歲女童在接收心臟衰竭過世者的捐贈後，成功進行腸道移植，創下全球首例。（路透社）
西班牙1歲女童在接收心臟衰竭過世者的捐贈後，成功進行腸道移植，創下全球首例。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬德里11日綜合外電報導）西班牙馬德里拉巴斯（La Paz）醫院今天表示，一名1歲西班牙女童在接收一名心臟衰竭過世者的捐贈後，成功進行腸道移植，創下全球首例。

路透社報導，院方發布聲明說，這名女童「如今已經出院，狀況良好與父母一起在家」。

西班牙的器官移植位居全球領先地位，根據西班牙衛生部數據，2021年期間，每百萬居民進行了超過102例器官移植，比例僅次於美國。

而這次器捐受惠的女嬰名叫艾瑪（Emma），她出生僅1個月就因腸道過短被診斷出腸道衰竭，健康情況急速惡化，直到13個月大時接受多器官移植才出現改善。

除了腸道，艾瑪同時也接收了新的肝臟、胃、脾臟以及胰臟。

艾瑪的母親告訴記者：「好消息是生命延續下去了，艾瑪很勇敢，也每一天都在證明她想繼續活下去。」艾瑪的母親同時向捐贈者的家屬和醫療團隊致謝，她表示，艾瑪如今已17個月大。

心臟停止死亡後器官捐贈是醫師確認死者無心跳和呼吸功能後所進行的器捐。

捐贈者的器官儘管缺少了充氧血，接下來仍以人工方式，透過葉克膜（ECMO）進行保存。

艾瑪案例特殊之處在於，腸道很難從心臟驟停捐贈中保存下來，這跟消化器官的特性有關。

大多數移植器官都來自腦死但仍有心跳的捐贈者，如此才能保持器官完好無損。

然而，拉巴斯醫院表示，自從發展現代心臟停止後器官捐贈以來，這項技術日益普及，如今已增至西班牙所有器捐的1/3左右。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1111012

延伸閱讀
西班牙疫情中爭搶加護病房 器官移植仍全球居冠美國成功移植豬腎至人體 為器捐等待者帶來生機美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑日本確診者靠肺臟移植救命 全球首例
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族