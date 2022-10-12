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克里米亞大橋爆炸 俄國逮8嫌犯控烏情報局策劃

2022/10/12 17:17
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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯聯邦安全局（FSB）今天發布聲明指出，針對8日發生的克里米亞大橋爆炸，當局已拘捕8名嫌犯，當中包括5名俄羅斯人和3名烏克蘭和亞美尼亞公民。

路透社報導，俄羅斯聯邦安全局指控，烏克蘭國防部情報總局（Main Intelligence Directorate）和局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）策劃這起爆炸案。

法新社報導，俄羅斯聯邦安全局在聲明中說，這起「恐怖攻擊」是由烏克蘭特勤單位策劃，炸藥藏在塑膠袋捲軸內，8月由烏克蘭敖德薩港（Odessa）運出，先經過保加利亞、喬治亞和亞美尼亞後，才進到俄羅斯。

聲明說，一輛掛著喬治亞車牌的卡車在4日運載這些炸藥進到俄羅斯，並在6日，也就是爆炸發生前2天，抵達俄國南部城市克拉斯諾達（Krasnodar）。

8日當天，連接克里米亞半島和俄羅斯本土的克赤大橋（Kerch Bridge）發生爆炸，並引發熊熊大火，橋上公路和鐵路被炸毀，同時造成3人死亡。

烏克蘭官方並未證實參與此案，但部分烏克蘭官員慶祝大橋損毀。

俄軍10日起對烏克蘭數座城市發動大規模飛彈攻擊，造成至少19人死亡、超過100人受傷。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）當天在國家安全會議（Security Council）開會時說，這些攻擊是為了報復克里米亞大橋爆炸。這場會議透過電視播出。

2018年克赤大橋通車時，蒲亭親自出席典禮。俄國透過這座橋輸送物資給在烏克蘭南部作戰的俄軍，對侵烏軍事行動的後勤工作相當重要。（譯者：張欣瑜/核稿：林治平）1111012

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