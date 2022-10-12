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採訪緬甸示威被捕 日本記者加判後遭處10年監禁

2022/10/12 21:24
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（中央社仰光12日綜合外電報導）外交消息人士告訴法新社，緬甸軍政府今天以「違反移民法」的罪名，針對因拍攝反政變抗議而被捕的日本記者久保田徹處以額外3年徒刑。

知情人士指出，閉門法庭今天也以貪汙罪名，對遭罷黜的前文人政府實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）加判6年刑期，使這位諾貝爾和平獎得主的總刑期來到26年。

26歲的久保田徹7月遭到拘留，上週被判7年徒刑。日本大使館外交官引述久保田徹律師的說法稱，他今天又被加判「監禁3年」。

自從去年奪取政權以來，緬甸軍政府持續鎮壓異議人士、打壓新聞自由、逮捕記者和攝影師，甚至吊銷廣播執照。

久保田徹7月在仰光採訪示威活動時，與另2名緬甸公民一起被捕。消息人士引述律師說法稱，他今天出庭時看起來健康狀況良好。

據FilmFreeway網站上的簡介，久保田徹之前曾拍攝穆斯林少數族裔洛興雅人（Rohingya）以及「緬甸難民和少數民族問題」相關紀錄片。

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繼美籍緬甸裔記者內森貌（Nathan Maung）、美籍記者芬斯特（Danny Fenster）、波蘭記者波恰加（Robert Bociaga），以及日本自由記者北角裕樹之後，久保田徹成為在緬甸被捕的第5名外國記者；這些先前遭扣押的外籍記者最終都已獲釋並被驅逐出境。

今天宣判之前，軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）告訴法新社，久保田徹「暫時不會被驅逐出境」，但他未就此詳細說明。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1111012

久保田徹
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