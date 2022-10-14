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美佛州派克蘭校園槍擊案 凶手逃死被判無期徒刑

2022/10/14 03:48
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（中央社佛州勞德岱堡13日綜合外電報導）美國佛州派克蘭（Parkland）的道格拉斯中學2018年發生槍擊案，共有17人殞命，凶手克魯茲今天逃過一死，陪審團決定判處他終身監禁不得假釋。

2018年2月14日情人節，克魯茲（Nikolas Cruz）拿著合法購得的AR-15攻擊步槍，闖入他曾就讀的道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）開槍濫射，造成14名學生與3名教職員工死亡，另有17人受傷。

法新社報導，經歷昨天一整天和今天簡短的討論後，陪審團決定判處現年24歲的克魯茲無期徒刑。

死刑建議必須陪審團無異議一致通過，而12名陪審員中，至少一人以上認為不應判處克魯茲死刑。

在判決宣讀當下，被告席上的克魯茲面無表情。旁聽席上數名被害者家屬搖頭表示不敢置信。

克魯茲已於去年認罪，檢方主張應判他死刑，他的律師麥克尼爾（Melisa McNeill）則稱克魯茲是個「腦部損傷、有精神疾病且受創」的人，呼籲陪審員對這名年輕人展現憐憫之心。（譯者：楊昭彥）1111014

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