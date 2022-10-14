北韓射彈又派戰機逼近 南韓緊急出動F-35A

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（中央社首爾14日綜合外電報導）南韓軍方表示，北韓今天朝東部外海發射一枚短程彈道飛彈，是北韓在朝鮮半島緊張之際連番試射的最新一起。北韓還出動10架軍機飛近兩韓分界線，南韓派出F-35A戰機應對。

路透社報導，南韓合同參謀本部指出飛彈是在當地時間今天凌晨1時49分從北韓首都平壤附近的順安（Sunan）地區射出，以6馬赫速度飛行約700公里，高度達50公里。

合同參謀本部另表示，約10架北韓軍機飛近戒備森嚴的兩韓分界線時，南韓戰機也緊急升空，包括F-35A，北韓也朝東、西岸外海的「海上緩衝區」發射約170發砲彈。

合同參謀本部指北韓軍機是昨晚22時30分起約兩小時內出動，期間約有10架北韓戰機飛近海上邊界以北約12公里處，以及軍事分界線以北約25公里處。

日本海上保安廳也通報北韓發射飛彈，是今年以來北韓第41次測試彈道飛彈。

南韓國家安保室譴責北韓升高緊張情勢，稱這些舉動違反2018年的雙邊軍事協議，該協議禁止在邊界地區採取「敵意行為」。

南韓向北韓祭出近5年來首次單方面制裁，將涉及飛彈研發的15名北韓人與16個機構列入黑名單。南韓合同參謀本部還向北韓警告，敦促平壤當局停止挑釁與升高緊張情勢。

南韓總統尹錫悅告訴媒體，平壤當局一直「恣意挑釁」，矢言策畫「滴水不漏的反制措施」。

北韓軍方今天清晨透過國營媒體北韓中央通信社（KCNA）發表聲明指出，南韓昨天實施砲兵射擊演習，北韓採取「有力的軍事反制措施」。

南韓國家安保室說，砲兵射擊是「例行、合理的」演習。

北韓中央通信社昨天報導，領導人金正恩昨天視導兩枚長程戰略巡弋飛彈的發射行動，以確認可搭載核彈頭的武器部署至軍隊後的可靠性。

北韓發射飛彈次數頻繁到前所未見，各界擔憂北韓可能準備恢復自2017年來的首次核試。但一些分析家不認為北韓會在北京完成中共第20次全國代表大會前展開核試。中共20大將於10月16日召開。

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）表示有注意到北韓最新一次飛彈試射，「飛彈沒有對美國人員、領土或我們的盟友構成立即威脅」。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1111014