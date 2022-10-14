法煉油業勞工罷工近3週 兩工會同意初步調薪協議

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（中央社巴黎14日綜合外電報導）法國煉油業勞工3週前為爭取調薪而發動罷工，各地加油站幾乎無油可加。經過緊急協商後，兩個工會今早宣布與石油巨擘「道達爾能源集團」（TotalEnergies）達成初步加薪協議。

不過，帶頭發起罷工的強硬左派「法國總工會」（CGT）下了談判桌，矢言繼續罷工。

法新社報導，道達爾集團受到來自法國政府的壓力，要盡快解決這場長達18天的罷工危機，因此在巴黎郊區的企業總部與4個工會代表會面協商。

經過近6小時協商，「法國民主工會聯盟」（CFDT）和「法國管理聯盟－管理人員總會」（CFE-CGC）的代表在凌晨3時30分左右表示，他們支持加薪7%並提供3000歐元至6000歐元（約新台幣9萬4000元到18萬7000元）獎金的提議。

法國民主工會聯盟協調人凱雍（Geoffrey Caillon）說，協商團隊支持談判中提出來的措施。法國管理聯盟－管理人員總會協調人康維（Dominique Conver）也說，那些條件「相當有利」。

這兩個工會到今天中午之前都可諮詢成員意見，並決定是否簽署協議。

這場罷工始於9月27日，造成道達爾能源集團的煉油廠和儲油庫停擺，全國燃料短缺，且在聯合大罷工呼聲愈來愈高的情況下，演變成法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府的危機。

法國總工會代表安托尼奧利（Alexis Antonioli）說，這次協商只是「做做樣子」，道達爾集團的提案「差遠了」。他還表示：「這絲毫不能改變罷工群眾的決心或觀點。」

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煉油業罷工進一步引發其他勞工對生活費用上漲的不滿。法國總工會代表的鐵路員工和公務人員表決同意加入18日的全國大罷工，令人更加擔憂各界對通膨率飆高而升起的怒火，可能惡化成一連串的社會停擺。

馬克宏政府面對陷入困境的企業及愈來愈驚慌的大眾，動用了緊急權力，強制部分罷工的煉油廠人員回到工作崗位上。馬克宏承諾要在未來一週讓社會恢復正常。（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）1111014